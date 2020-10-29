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Белоруссия временно ограничила въезд на свою территорию из 4 стран

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета республики в четверг, такое решение принято "в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах".

Там уточнили, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений с дипломатическими и служебными паспортами. Также они не касаются водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без этих ограничений.

Ранее в четверг агентству BNS в МВД Литвы сообщили, что Белоруссия закрыла границу с прибалтийским государством, мотивируя это требованиями безопасности из-за распространения коронавируса.

Латвия Литва Польша Украина Белоруссия

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