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Напавший на церковь в Ницце оказался тунисцем 1999 года рождения

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - У совершившего тройное убийство в четверг в базилике Нотр-Дам в Ницце найдено свидетельство итальянского "Красного Креста", нападавший - выходец из Туниса 1999 года рождения, сообщил прокурор по антитеррористическим расследованиям Жан-Франсуа Рикар.

"Это удостоверение действительно принадлежит нападавшему", - подтвердил прокурор на пресс-конференции.

Террорист въехал в Италию через остров Лампедуза 20 сентября.

Ни полиции, ни спецслужбам не были известны его отпечатки пальцев.

При задержании он был тяжело ранен и доставлен в госпиталь. Его жизнь пока находится под угрозой.

По месту проживания террориста были найдены коран, два мобильных телефона и нож. После его задержания в церкви обнаружили сумку, принадлежавшую напавшему на прихожан с ножом, в которой находились еще два ножа.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Нападавший получил огнестрельное ранение во время задержания. Во время оказания ему срочной медицинской помощи он повторял "Аллах Акбар".

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