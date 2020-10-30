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Что случилось этой ночью: пятница, 30 октября

Официальное подтверждение личности террориста в Ницце, лишение статуса адвоката предполагаемого организатора задержания Голунова, правила французского локдауна

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Прокурор Франции подтвердил личность напавшего на церковь в Ницце. Согласно найденному свидетельству "Красного креста", задержанный за тройное убийство - тунисец 1999 года рождения.

- Адвоката предполагаемого организатора задержания Голунова лишили статуса. По данным СМИ, на Алексея Коврижкина пожаловались два бывших сотрудника СК, в жалобе они утверждают, что адвокат совершил провокацию взятки, а также самовольно проводил оперативно-розыскные мероприятия.

- Правительство Франции разъяснило правила введенного локдауна. В частности, премьер-министр сообщил: "Всюду, где это будет возможно, дистанционная работа должна стать правилом".

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