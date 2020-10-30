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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:47Заразились
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Эксперт рассказал об ошибках, способствовавших распространению COVID

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Меры, принимаемые на начальном этапе развития пандемии новой коронавирусной инфекции, не соответствовали масштабу проблемы, считает эпидемиолог и инфекционист Михаил Фаворов, проработавший в общей сложности 30 лет в Центре по контролю заболеваемости (CDC, Centers for Disease Control, Атланта, США).

"Сегодняшняя эпидемия - полная картина внедрения инфекционного агента в популяцию, не имеющую иммунного ответа <...> Ни одно мероприятие до апреля не соответствовало масштабу проблемы", - отметил ученый в онлайн-режиме в ходе круглого стола в Новосибирске на форуме OpenBio-2020.

В частности, считает Фаворов, чрезвычайную роль сыграло то обстоятельство, что Китай, запретив внутренние авиарейсы, оставил международное авиасообщение уже после того, как выяснились истинные масштабы заболевания. При этом, сказал эпидемиолог, имело место "манипулирование данными (о заболевании - ИФ) в 20-30 раз".

По его мнению, необходимо увеличение числа центров, изучающих инфекционные заболевания, подобных CDC и новосибирскому центру науки.

"Я считаю, что в мире должны быть созданы такие центры как новосибирский центр, как Центр по контролю заболеваний в США, несомненно, должен быть центр, которому можно было бы доверять, и который работал бы достаточно открыто, в Китае", - сказал он.

Хроника 09 января – 30 октября 2020 годаПандемия коронавируса
CDC США Новосибирск Коронавирус Китай Михаил Фаворов

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