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Зеленский предложил прекратить полномочия судей Конституционного суда

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда страны.

Проект закона №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте парламента.

Президент Украины предлагает признать решение КС от 27 октября 2020 года "ничтожным (которое не создает правовых последствий) в связи с тем, что оно было принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Президент выступил с инициативой уволить всех судей, которые приняли решение 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Кроме того, Зеленский предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

По словам народного депутата фракции "Слуга народа" Виталия Безгина, документ содержит два ключевых новшества: "Антикоррупционные институты продолжают работу в формате до последнего решения КС. То есть декларирование работает в полном объеме. Полномочия состава КС прекращаются!" - написал Безгин в пятницу утром в фейсбуке.

Резонансные решения КС Украины

Накануне, 29 октября, Зеленский обратился к правоохранительным органам с просьбой расследовать обстоятельства, которые привели к принятию КС Украины решения о неконституционности ряда положений антикоррупционного законодательства.

Как сообщалось, ранее КС обнародовал решение, которым отменил уголовную ответственность за заведомо недостоверное декларирование или умышленное непредставление декларации (ст. 366-1 УК Украины).

Также суд признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни. Фактически отменены права уполномоченных лиц НАПК и задачи уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Неконституционными теперь являются сообщения о существенных изменениях в имущественном положении декларантов, а также статья закона "О предотвращении коррупции" об ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Владимир Зеленский КС Украины Украина Виталий Безгин

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