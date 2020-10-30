Здание КС Украины в Киеве закидали петардами и дымовыми шашками

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Участники акции протеста, которая проходит в пятницу утром около Конституционного суда в Киеве, бросают пиротехнику в здание и внутренний двор суда.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", протестующие бросают дымовые шашки, петарды, другие пиротехнические изделия.

В настоящее время у здания КС на углу улиц Жилянской и Антоновича в центре Киева находятся несколько сотен человек. Люди вышли на проезжую часть улицы Жилянской, движение по ней перекрыто. Столкновений с полицией не наблюдается.

Организаторами протеста выступили Центр противодействия коррупции, фонд DEJURE, Автомайдан, Движение сопротивления капитуляции и Transparency International Ukraine. По словам организаторов, решение Конституционного суда Украины ставит под угрозу безвизовый режим страны с Европейским союзом, финансовую помощь Киеву от ЕС, а также европейское развитие Украины.

Ранее КС обнародовал решение, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции".

После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы расследовать обстоятельства, которые привели к принятию украинским КС такого решения. Он также внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей КС страны.