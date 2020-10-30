Лукашенко назначил нового начальника минской милиции
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу назначил Михаила Гриба начальником ГУВД Мингорисполкома, сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого".
До этого Гриб занимал должность начальника УВД Витебского облисполкома.
Как сообщает госагентство БелТА, в пятницу Лукашенко представил коллективу министерства внутренних дел нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба.