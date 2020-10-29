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Лукашенко сменил руководство МВД

Лукашенко сменил руководство МВД
Фото: Reuters

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил сменить министра внутренних дел. МВД возглавил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, сообщил телеканал "Беларусь 1".

С июня 2019 года министерством руководил Юрий Караев, который сменил Игоря Шуневича. Караев назначен помощником президента в Гродненской области, передает "БелТА".

Президент поручил законодателям расширить полномочия своих помощников в регионах, но отметил, что они традиционно будут контролировать кадровые вопросы и работу чиновников всех уровней.

Только накануне Караев в большом комментарии заявил о праве милиционеров применять оружие к тем, кто на них нападает. Он отметил, что за 26 лет президентства Александра Лукашенко белорусские силовики были готовы только к проявлению гуманности и не успели перестроиться сейчас, когда по сути началась "война".

"До каждого районного милиционера доношу: твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье твоей жены зависит от того, насколько быстро ты выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты еще пытаешься их уговорить", - заявил тогда Караев.

Караев и Кубраков в октябре попали под санкции США и Евросоюза. Санкции были введены из-за фальсификации результатов президентских выборов и применения насилия к протестующим.

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МВД Белоруссия Минск Юрий Караев Александр Лукашенко

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