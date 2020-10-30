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Авиакомпания Royal Flight начала полеты на остров Занзибар

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Первый после возобновления авиасообщения сообщения чартерный рейс из Москвы авиакомпании прибыл на остров Занзибар в Танзании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора Coral Travel.

Утром 30 октября на острове приземлился первый чартерный рейс Royal Flight, на борту было 490 человек. В дальнейшем рейсы будут выполняться 1 раз в 10 дней. Время в пути - около 9 часов. Заказчик чартерной программы - Coral Travel, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова.

Занзибар - архипелаг из 75 островов на восточном побережье Африки, относится к Танзании. Занзибар известен как место рождения певца Фредди Меркьюри. В год Танзанию посещает около 1,5 млн иностранных туристов. По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе около 4 тыс. - с туристическими целями, в 2018 - 9,9 тыс.

Она отметила, что с ноября география вылетов Royal Flight на Занзибар расширится, и программа станет самой обширной на региональном рынке.

Так, улететь на остров чартерными рейсами, помимо москвичей, смогут жители еще семи городов. Рейсы запланированы из Ростова-на-Дону (с 9 ноября), Новосибирска и Уфы (с 14 ноября), Казани (с 11 ноября), Санкт-Петербурга (с 7 ноября), Самары (с 17 ноября), Красноярска (с 16 ноября). Периодичность всех программ - 1 раз в 10 дней.

Россия возобновила авиасообщение с Танзанией 1 августа. Однако авиакомпании начали полеты лишь в октябре, так как это направление не востребовано в летний сезон.

Royal Flight Занзибар

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