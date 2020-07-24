Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа. С этого дня первые международные рейсы начнут выполняться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону. Объявление прозвучало в эфире телеканала "Россия 24".

Премьер добавил, что это позволит ускорить возвращение россиян, застрявших за границей из-за перерыва в авиасообщении, вызванного пандемией коронавируса.

Авиасообщение возобновится в первую очередь с Великобританией, Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который она возглавляет, ведет работу по расширению списка таких стран, отметила она.

Так с 1 августа можно будет улететь в Лондон. В Турции для россиян будут открыты с 1 августа аэропорты Анкары и Стамбула. С 10 августа - курортных городов Антальи, Бодрума и Даламана. Также будет возобновлено авиасообщение с Танзанией, а именно с Занзибаром.

Для аэропортов Москвы, Петербурга и Ростова отменят ограничения по числу прилетающих пассажиров, сказал министр транспорта Евгений Дитрих.

"Будет отменено правило, когда за сутки осуществляется прилет не более 500 человек в Москву, а в другие города - не более 200 человек в сутки", - уточнил он.

Ранее чиновники подчеркивали, что возобновлять пассажирские авиаперевозки Россия будет только по принципу взаимности. Переговоры об этом начались с 10 июля.

Правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы 27 марта. С тех пор осуществлялись только вывозные рейсы, организованные ведомствами для возвращения в страну застрявших за границей россиян, частные рейсы и рейсы по ввозу в страну иностранных специалистов.

Источник "Интерфакса" 9 июля сообщал, что Роспотребнадзор предложил список стран, с которыми предлагалось открыть авиасообщение в первую очередь. В перечень вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. В Роспотребнадзоре комментировать информацию источника не стали.

14 июля в Ассоциации туроператоров России сказали, что восемь стран на тот момент были готовы начать принимать российских туристов "хоть завтра". Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.