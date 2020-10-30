В Китае сочли маловероятным приход второй волны коронавируса

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Китае вряд ли начнется вторая волна заражений коронавирусом COVID-19, считает ведущий эпидемиолог страны Чжун Наньшань

"Учитывая систему и меры по борьбе с эпидемией, которые сейчас действуют в Китае, я не думаю, что в стране может начаться вторая волна коронавируса", - приводит слова Чжун Наньшаня газета "Хуаньцью Шибао".

Главный эпидемиолог КНР добавил, что меры против коронавируса одинаково эффективны и против гриппа.

С начала пандемии в Китае заразились коронавирусом более 85 тыс. человек, более 4,6 тыс. умерли. За последние сутки медики выявили 25 новых случаев заражения.