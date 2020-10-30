Грузия блокировала участие депутатов Украины в наблюдении за выборами

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Тбилиси отменил разрешение на прилет около 30 народных депутатов Украины из трех фракций, которые должны были стать наблюдателями в ходе голосования на парламентских выборах в Грузии 31 октября, сообщила украинский нардеп из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"31 октября состоятся очередные выборы в парламент Грузии. Около 30 народных депутатов Украины из трех фракций запланировали визит в страну, чтобы быть наблюдателями в ходе голосования. Поездка должна была состояться по приглашению "ЕНД" ("Единого национального движения" - ИФ), ведущей оппозиционной партии. Однако сегодня ночью грузинская власть отменила разрешение на прием самолета из Украины", - написала Ясько в фейсбуке в пятницу.

По ее словам, досадный инцидент с блокировкой участия украинских парламентариев в мониторинге избирательного процесса дает поводы для беспокойства.

"Поэтому, призываю всех участников процесса, прежде всего, действующую власть, придерживаться европейских избирательных стандартов, законов и конституции", - отметила Ясько. По словам нардепа, такое решение вызывает сожаление, поскольку прозрачность избирательных процедур - основа демократии.

"Эту прозрачность и, как следствие, доверие к результатам выборов, в том числе обеспечивают наблюдатели. Казалось бы, прилет наблюдателей из дружественной страны-партнера должен был бы быть еще одним проявлением сотрудничества государств, которые в дополнение к исторически теплым отношениям разделяют еще и общие вызовы безопасности в виде оккупации частей территорий Россией. Впрочем, к сожалению, сегодняшнее решение идет вразрез с этими рациональными соображениями", - пояснила она.

Ясько подчеркнула, что, несмотря на все, украинцы поддерживают грузинский народ и демократию в этой замечательной стране, а Украина готова работать с демократически избранным будущим парламентом Грузии независимо от конфигурации большинства и фамилии премьер-министра.

Выборы в Грузии

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Заявку на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) 29 октября по призыву своего лидера, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провела акцию в центре Тбилиси с целью мобилизации своих избирателей. В настоящее время Саакашвили возглавляет на Украине Национальный комитет реформ.