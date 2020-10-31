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Парламентские выборы пройдут в субботу в Грузии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Грузии в субботу пройдут очередные парламентские выборы. В этот раз изменилась система выборов.

120 депутатов будут избраны по партийным спискам, 30 по мажоритарным округам. На предыдущих выборах в 2016 году 77 депутатов избирались по партийным спискам и 73 – по мажоритарным округам.

Утвержденная в этом году парламентом новая избирательная система снизила проходной барьер для субъектов выборов с 5% до 1%. Новшеством является положение, при котором победившая на выборах партия сможет сформировать правительство лишь при условии получения более 40% голосов избирателей.

По данным Центральной избирательной комиссии, в парламентских выборах в Грузии примут участие 50 субъектов – 48 политических партий и два избирательных блока. Правом голоса обладают 3 526 023 зарегистрированных ЦИК избирателей, включая 14 170 за рубежом. На территории Грузии будут открыты 3 657 избирательных участков. За пределами Грузии в 38 странах выборы пройдут на 52 избирательных участках.

ЦИК сообщает, что в Грузии специально созданы 127 избирательных участков, на которых голосование с помощью переносных урн будет проходить среди граждан, которые заразились коронавирусом и находятся на лечении в стационарах, специальных гостиницах, на дому и находящихся на карантине. В голосовании на этих избирательных участках примут участие 10 845 граждан.

В ЦИК отмечают, что голосование на избирательных участках в условиях пандемии COVID-19 будет проходить с учетом всех рекомендаций медиков.

За парламентскими выборами в Грузии будут наблюдать 48 международных (910 наблюдателей) и более 130 местных (около 47 тысяч наблюдателей) организаций.

Также одновременно с парламентскими выборами в Грузии в Аджарии 31 октября пройдут выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики.

Грузия

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