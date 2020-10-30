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Умер заразившийся COVID-19 митрополит Черногорский

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий умер из-за заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, сообщает телеканал N1.

"Архиепископ Цетине, митрополит Черногории и экзарх святого престола Печа, Амфилохий умер после святого таинства причастия в черногорской клинической больнице в пятницу, 30 октября", - приводит телеканал заявление Черногорской и Приморской епархии.

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Митрополит Амфилохий считался главным оппонентом властей Черногории со времен избрания президента Мило Джукановича, особенно после того, как Джуканович принял закон о свободе вероисповедания. По словам критиков, этот закон позволил властям изымать собственность церкви.

Митрополит родился в 1938 году в черногорской деревне Баре Радовица. Он с детства учился в церковных школах и закончил Церковный университет в Белграде со степенью по классическим языкам. В сан митрополита Амфилохий был возведен в 1990 году. Под его руководством возобновила работу Цетинская духовная семинария, большое количество церквей и монастырей в Черногории были отреставрированы.

Черногория

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