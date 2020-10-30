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Лукашенко ответил на рассуждения о закате его карьеры фразой "Да не дождетесь!"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на рассуждения о закате его политической карьеры.

В миреЛукашенко заявил, что остался у власти ради своих сторонников, которых иначе "порвут на куски"Читать подробнее

"Да не дождетесь!" - заявил глава государства на встрече с коллективом МВД в пятницу. Его слова приводит госагентство БелТА.

При этом Лукашенко подчеркнул, что не будет "посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло".

Белоруссия Александр Лукашенко

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