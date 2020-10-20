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Лукашенко заявил, что остался у власти ради своих сторонников, которых иначе "порвут на куски"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих сторонников подумать, что с ними будет после его ухода.

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"Что касается президента Белоруссии, он за власть посиневшими руками - много раз говорил - не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА во вторник.

Президент отметил, что, возможно, и переоценивает свою роль.

"Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски", - заявил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко

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