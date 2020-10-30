Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в турецком Измире

Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - До 20 жилых зданий получили повреждения в результате сильного землетрясения у западного побережья Турции, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на главу муниципалитета Измира Тунча Сойера.

Отмечается, что землетрясение почувствовали и в других городах, в частности, в Стамбуле. О жертвах не сообщается.

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в 11.51 по времени UTC (14.51 мск) в 32 километрах от турецкого города Измир. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Breaking: Video shows the moment a building collapsed in Izmir, Turkey, due to the earthquake. pic.twitter.com/eKsDUmIdvn — PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 30, 2020