Турция и Греция пообещали помочь друг другу после землетрясения

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД Турции и Греции Мевлют Чавушоглу и Никос Дендиас в телефонном разговоре выразили друг друг уподдержку и пообещали помощь после землетрясения в Измире. Об этом сообщила пресс-служба греческого МИДа.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил в твиттере, что позвонил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил соболезнования в связи с бедствием. Онподчеркнул, что какими бы ни были разногласия между странами, бывают периоды, когда народам Греции и Турции необходимо держаться вместе.

30 октября в 14.51 по Москве в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7. В городе Измир обрушились несколько зданий. Погибли шесть человек, травмы получили 202, сообщает Anadolu.

Землетрясение ощутили не только в Турции, но и, в частности, в Афинах и на Крите. По данным сейсмологической службы Греции, эпицентр находился на глубине 10 км почти в 300 км от Афин близ острова Самос в Эгейском море.

В последние месяцы отношения Турции и Греции дополнительно осложнились в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в восточном Средиземноморье. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра. Позицию этих двух стран ЕС активно поддерживает Франция.