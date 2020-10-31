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Минобороны Азербайджана сообщило о боевых действиях в Карабахе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Боевые действия в зоне карабахского конфликта в минувшую пятницу и в ночь на субботу продолжались на Агдеринском, Ходжавендском, и Губадлинском направлениях, сообщает в субботу Минобороны Азербайджана.

"Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены. В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в ходе боевых столкновений в минувшую пятницу и в ночь на субботу в зоне карабахского конфликта и за его пределами азербайджанские военные уничтожили два танка Т-72, три БМП, а также две единицы РСЗО "Смерч".

В настоящее время азербайджанские войска "контролируют оперативную обстановку по всей линии фронта", говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на три попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Азербайджан Нагорный Карабах

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