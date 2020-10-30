Коронавирус сорвал поездку в Москву экс-президента Армении Кочаряна

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент Армении Роберт Кочарян не сможет поехать в Москву для консультаций о Карабахе, поскольку получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщила его пресс-служба.

Поехать в Москву Кочаряну предложил второй и третий президенты непризнанной республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян. Он счел это целесообразным. Суд разрешил ему выехать из Армении до 7 ноября и вернул ему паспорт. Он сдал тест на коронавирус, обязательный для въезда в Россию.

"Результат теста оказался положительным, что было полной неожиданностью, так как у него не было и до сих пор нет никаких симптомов болезни. К сожалению, в сложившейся ситуации поездка в Москву и организация различных встреч стала временно невозможной. Сейчас Кочарян находится в самоизоляции, но делает все от него зависящее для того чтобы содействовать остановке войны в Карабахе", - отметили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь премьера Мане Геворкян сообщила, что первый и второй президенты Армении Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян хотят провести в Москве консультации по урегулированию карабахского конфликта.

Экс-президент Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, был освобожден из-под ареста под залог. Внести залог помогли российские бизнесмены.