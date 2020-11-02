Распространение COVID-19 в мире замедлилось после субботнего рекорда

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Число случаев заражения коронавирусом во всем мире в воскресенье снизилось после субботнего антирекорда и составило 473 311 за сутки, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

В субботу, 31 октября, ВОЗ зарегистрировала антирекорд - 545 114 случаев заражения за сутки. Это стало самым высоким показателем с момента начала пандемии. На следующий день темп распространения коронавируса в мире замедлился.

С начала пандемии в мире было зарегистрировано более 46,9 млн инфицированных, свыше 1,2 млн человек умерли от последствий заражения. Эксперты полагают, что коронавирусом, вероятно, переболели больше людей, чем выявлено, причем многие - в легкой форме.