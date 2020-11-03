Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельбу у синагоги в Вене следует расценивать как теракт, об этом он заявил в эфире телеканала ORF.

Ранее газета Kurier сообщила о семи погибших в результате стрельбы у синагоги в Вене, эта информация пока не подтверждена.

По данным издания, в числе погибших полицейский, четыре человека получили тяжелые ранения.

Двое неизвестных напали на синагогу близ площади Шведенплатц. Очевидцы сообщили о стрельбе вскоре после 20:00 (22:00 по Москве).

Полиция просит граждан не выходить на улицу.