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Полиция нейтрализовала одного из нападавших в Вене

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Полиция нейтрализовала одного из участников атаки в Вене, несколько нападавших в бегах, сообщил канцлер Себастьян Курц.

"Я надеюсь, что в ближайшие часы ситуацию можно будет взять под контроль и завтра нормализовать общественную жизнь", – сказал Курц в эфире телеканала ORF, отметив, что одного нападавшего удалось нейтрализовать.

"Они использовали автоматическое оружие. У них очень хорошая подготовка", – сказал Курц.

По его словам, власти приняли решение снять полицейскую охрану с объектов в центре города и направить все силы на поиски преступников.

По информации телеканала, один прохожий погиб. Один из нападавших был застрелен. Также Курц сообщил о 15 раненых.

Австрия Вена Себастьян Курц

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