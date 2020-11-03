Австрийская полиция продолжила поиск террористов в Вене

Полиция перекрыла улицу в районе стрельбы Фото: Reuters

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что полиция ведет поиск террористов в Вене.

"Мы имеем дело с терактом, который продолжается. (...) Жителей по-прежнему просят не выходить на улицы и избегать людных мест, мы все еще преследуем террористов", - сказал Нехаммер в эфире телеканала ORF.

"Мы исходим из того что их (террористов - ИФ) несколько, они вооружены и опасны", - сказал он.

В понедельник вечером в Вене у центральной синагоги близ площади Шведенплатц произошла стрельба, которую австрийские правоохранители квалифицируют как теракт.

Раввин Шломо Хофмайстер сообщил СМИ, что неизвестные открыли стрельбу на улице там, где находятся кафе и бары.

"У всех этих баров стоят столы на улице. Этот вечер был последним вечером перед вступлением в силу ограничений в связи с коронавирусом", - сказал он. С полуночи в Австрии прекращают работать гастрономические заведения из-за пандемии вируса.

"Очевидно, много людей хотели воспользоваться возможностью выйти на улицу", - сказал он.