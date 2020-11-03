Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:48Заразились
на 02.11В России 1 655 038+18 257В мире 46 509 232+446 707

Австрийская полиция продолжила поиск террористов в Вене

Австрийская полиция продолжила поиск террористов в Вене
Полиция перекрыла улицу в районе стрельбы
Фото: Reuters

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что полиция ведет поиск террористов в Вене.

"Мы имеем дело с терактом, который продолжается. (...) Жителей по-прежнему просят не выходить на улицы и избегать людных мест, мы все еще преследуем террористов", - сказал Нехаммер в эфире телеканала ORF.

"Мы исходим из того что их (террористов - ИФ) несколько, они вооружены и опасны", - сказал он.

В понедельник вечером в Вене у центральной синагоги близ площади Шведенплатц произошла стрельба, которую австрийские правоохранители квалифицируют как теракт.

Раввин Шломо Хофмайстер сообщил СМИ, что неизвестные открыли стрельбу на улице там, где находятся кафе и бары.

"У всех этих баров стоят столы на улице. Этот вечер был последним вечером перед вступлением в силу ограничений в связи с коронавирусом", - сказал он. С полуночи в Австрии прекращают работать гастрономические заведения из-за пандемии вируса.

"Очевидно, много людей хотели воспользоваться возможностью выйти на улицу", - сказал он.

Австрия Вена

Новости

Полиция нейтрализовала одного из нападавших в Вене

Семь человек погибли в результате стрельбы в Вене

Путин переговорил с Пашиняном и Алиевым

Зарезавший трех человек в Ницце тунисец оказался болен COVID-19

Распространение COVID-19 в мире замедлилось после субботнего рекорда

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Погиб заместитель командующего армией Нагорного Карабаха

Погиб заместитель командующего армией Нагорного Карабаха

Фигурантом дела о беспорядках 1 ноября в Минске стал 231 человек

Фигурантом дела о беспорядках 1 ноября в Минске стал 231 человек

Brent подешевела до $37,15 за баррель

Brent подешевела до $37,15 за баррель

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');