Экипаж "Союза МС-18" будет полностью российским

Космонавт Роскосмоса Петр Дубров Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия утвердила состав экипажа корабля "Союз МС-18", в него войдут три российских космонавта, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию", - сообщили в госкорпорации.

В состав основного экипажа включены Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.

Их дублерами станут Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

Корабль отправится к МКС в апреле текущего года.

Дубров и Корсаков побывают на орбите впервые, для Новицкого этот полет станет третьим. Бабкин вместе с космонавтом Николаем Тихоновым должны были отправиться в космос в апреле текущего года, однако из-за проблем со здоровьем их заменил дублирующий экипаж в лице Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. В июле Тихонов решил уйти из отряда космонавтов.

Последний раз корабль "Союз" отправлялся в космос с полностью российским экипажем более 20 лет назад. Ранее глава центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщал "Интерфаксу", что полностью российский экипаж должен отправиться на МКС в 2020 году. Однако позднее стало известно, что из-за неготовности американских космических кораблей НАСА выкупило еще несколько мест в российских "Союзах".

Позднее Власов сообщил, что НАСА ведет переговоры о покупке места в "Союзе МС-18".

В сентябре в "Роскосмосе" сообщили, что состав экипажей на кораблях "Союз", отправляющихся к МКС в 2021 году будет международным, однако не уточнили, о каких именно кораблях идет речь.