Орбиту МКС скорректировали в рамках подготовки к прибытию новой экспедиции

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали в рамках начальной подготовки к прилету следующего экипажа, сообщает "Роскосмос".

В госкорпорации уточнили, что двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-14" были включены в четверг в 22:50 мск на 363,5 секунды. В результате средняя высота орбиты станции поднялась над Землей на 1,1 километр и теперь составляет около 419,4 км над ее поверхностью.

"Маневр необходим для начального формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", запланированных на апрель следующего года", - сообщает госкорпорация.

Ранее межведомственная комиссия утвердила состав экипажа корабля "Союз МС-18", в него войдут три российских космонавта. В состав основного экипажа включены Олег Новицкий, Пётр Дубов и Сергей Корсаков. Их дублерами станут Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.