Власти Грузии ввели обязательное ношение масок на улице

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Ношение масок в Грузии со среды будет обязательным как в помещениях, так и на улицах из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщила во вторник вице-премьер Майя Цкитишвили.

По ее словам, всех нарушителей масочного режима будут штрафовать на 20 лари (около $6).

Кроме того, на заседании межведомственного совета было решено ограничить работу ресторанов до 22:00 часов по всей стране.

Ранее такие ограничения действовали только в Тбилиси, Мцхете, Кутаиси и Батуми.

Вместе с тем Цкитишвили сказала, что правительство не планирует какого-либо системного локдауна" будут вводится точечные ограничения для предотвращения распространения COVID-19 в Грузии. По ее словам, стратегия точечных ограничений оказалась очень эффективной и помогает сохранить баланс между экономикой и здоровьем граждан.

Замеминистра образования Екатерина Дгебуадзе сообщила, что в Грузии с 4 до 25 ноября во всех крупных городах обучение во всех школах переводится в дистанционный режим. Это решение касается учащихся всех классов - с первого по двенадцатый. С начала учебного года в Грузии в дистанционном режиме учились только ученики 7-12 классов.

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 943 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 44 522. Число жертв коронавируса в Грузии достигло 362 человек.