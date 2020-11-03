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Российская туристка умерла в турецкой Анталье

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Пенсионерка из России умерла в больнице в провинции Анталья после того, как ей стало плохо во время купания в море, сообщают местные СМИ.

Россиянка Тамара Зерюнова, 74 лет, отдыхала в одном из отелей курорта Аланья. Во время купания в море ей стало плохо, на берег ее доставили другие туристы, ставшие свидетелями происшествия.

"Вызванная скорая помощь отвезла россиянку в больницу. Несмотря на усилия врачей, она скончалась", - пишут СМИ. По их данным, после расследования прокуратуры тело было отправлено в институт судебной медицины в Анталье для вскрытия.

Это второй случай за последние дни гибели российских туристов на курорте Анаталья. Прогулочное судно "Баба Селяви" во вторник вышло в море у берегов Аланьи. На борту находились более 30 иностранных туристов, в том числе российских. Около 10 утра судно налетело на подводные скалы примерно в 50 м от берега и перевернулось. Один человек позже был найден мертвым в трюме затонувшего катера, им оказался россиянин 1983 года рождения.

Анталья Аланья Турция

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