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Россиянин погиб при крушении туристического катера в Анталье

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин 1983 года рождения погиб в результате крушения туристического катера в Анталье, он остался в трюме затонувшего судна, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" во вторник в Генконсульстве России в Анталье.

"По информации турецких властей, 3 ноября прогулочное судно под названием "Баба Селяви" вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России", - рассказали в консульстве.

По данным дипломатов, около 10.00 судно налетело на подводные скалы в районе мыса у крепости в Аланье и затонуло.

"Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В дальнейшем все они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи. Их жизнь вне опасности", - сказали в дипмиссии. Там добавили, что спасатели нашли в трюме затонувшего судна тело россиянина.

Как подчеркнули в Генконсульстве, обстоятельства инцидента выясняются местными правоохранительными органами.

Анталья Аланья Турция

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