Республиканец Макконнелл обеспечил себе уже седьмой срок в Сенате

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Линдси Грэм, председатель комитета по судебной системе, во вторник победил кандидата от Демократической партии США Джейми Харрисона, обеспечив себе четвертый срок, сообщает Associated Press.

Согласно прогнозам агентства, лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл также выиграл свой седьмой срок, победив кандидата от Демократической партии Эми Макграт.

Между тем, республиканец Кори Гарднер потерпел неудачу и уступил свое место демократу Джону Хикенлуперу.

Отмечается, что демократы рассчитывают выиграть контроль над Сенатом впервые с 2014 года.

По данным СМИ, на текущий момент демократы опережают республиканцев на выборах верхнюю палату Конгресса США. Так, Politico сообщает, что у демократов 43 места в Сенате, у республиканцев - 41 место. Чтобы получить большинство, необходимо 51 место.