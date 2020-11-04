Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 03 ноябряЗаразились
на 03.11В России 1 673 686+18 648В мире 46 959 342+450 110

Республиканец Макконнелл обеспечил себе уже седьмой срок в Сенате

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Линдси Грэм, председатель комитета по судебной системе, во вторник победил кандидата от Демократической партии США Джейми Харрисона, обеспечив себе четвертый срок, сообщает Associated Press.

Согласно прогнозам агентства, лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл также выиграл свой седьмой срок, победив кандидата от Демократической партии Эми Макграт.

Между тем, республиканец Кори Гарднер потерпел неудачу и уступил свое место демократу Джону Хикенлуперу.

Отмечается, что демократы рассчитывают выиграть контроль над Сенатом впервые с 2014 года.

По данным СМИ, на текущий момент демократы опережают республиканцев на выборах верхнюю палату Конгресса США. Так, Politico сообщает, что у демократов 43 места в Сенате, у республиканцев - 41 место. Чтобы получить большинство, необходимо 51 место.

США Линдси Грэм Митч Макконнелл

Новости

Fox News отдал победу Трампу в Техасе и Огайо, Байден выиграл Аризону

Выборы в США - 2020

Fox News объявил Трампа победителем в "колеблющейся" Флориде

Выборы в США - 2020

Победа в Калифорнии приносит Байдену 55 голосов выборщиков

Выборы в США - 2020

СМИ назвали Байдена победителем в Нью-Гэмпшире

Демократы сохраняют большинство в Палате представителей США

Демократы сохраняют большинство в Палате представителей США
Выборы в США - 2020

CNN и NBC News отдали Трампу 42 голоса выборщиков

Выборы в США - 2020

Байден лидирует в Техасе

Выборы в США - 2020

Противники Трампа пришли к Белому дому в ожидании результатов выборов

Противники Трампа пришли к Белому дому в ожидании результатов выборов
Выборы в США - 2020

Fox News назвал Байдена лидером президентской гонки во Флориде

Выборы в США - 2020

СМИ отдали победу Байдену в Вермонте и Виргинии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');