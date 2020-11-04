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Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в РФ

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко поддержал его идею о приобретении Белоруссией месторождения нефти на территории РФ.

"Президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал", - сообщает белорусское госагентство БелТА вечером в среду со ссылкой на президентскую пресс-службу.

После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров, отмечается в сообщении госагентства.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия

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