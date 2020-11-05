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Что случилось этой ночью: четверг, 5 ноября

Выборы в США, оборот оружия, белорусское месторождение в России

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Fox подсчитал, что для победы Байдену осталась Невадагде как раз 6 необходимых для победы голосов членов коллегии выборщиков. По последним данным канала, Байден набирает 264 голоса выборщиков из 270 необходимых, обгоняя Трампа по голосам избирателей. Джо Байден заявил о победе в достаточном количестве штатов на выборах. Тем временем, Трамп обвинил демократов в накрутке голосов в Пенсильвании и Мичигане. После того как CNN спрогнозировал победу Байдена в колеблющемся штате, действующий президент счел результатом вбросов предполагаемую победу конкурента в Мичигане.

- "Известия" узнали об обсуждении в Госдуме правил оборота оружия. Речь идет о том, чтобы уравнять требования к владению нарезным и гладкоствольным средствами.

- При столкновении автобуса со зданием вуза в Новгороде погибли двое. Пассажирский автобус съехал с насыпи виадука над железнодорожными путями с высоты в несколько метров и врезался в здание государственного университета.

- Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в РФ. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров, сообщили белорусские СМИ.

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