Сроки поставок Британии вакцины AstraZeneca против COVID-19 сдвинулись

Великобритания получит в 2020 году лишь 4 млн доз

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - График с поставками разрабатываемой компанией AstraZeneca вакцины против коронавируса COVID-19 пришлось сдвинуть для Великобритании, заявила британским депутатам глава рабочей группы по коронавирусу при правительстве Кейт Бингхэм.

"Предсказания, которые делались в свое время из лучших побуждений, исходили из того, что все будет работать, и что никаких сбоев не будет", - приводит ее слова издание The Guardian.

Она отметила, что в итоге Великобритания получит в 2020 году лишь 4 млн доз вакцины. Между тем, напоминает, издание согласно условиям контракта между британским правительством и компанией от мая этого года, к сентябрю 2020 года власти должны были бы получить 30 млн доз. Всего заказ был сделан на 100 млн доз вакцины.

Тем не менее, Бингхэм подчеркнула, что наращивание мощностей для массового производства вакцины идет с беспрецедентной скоростью. Она добавила, что все заказанные 100 млн доз вакцины будут получены в 2021 году.

Ранее англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщала о приостановке клинических испытаний вакцины против COVID-19. Причиной при этом называлась смерть участника испытаний в Бразилии.

Однако впоследствии специалисты Оксфордского университета заявили о планах продолжать испытания вакцины от AstraZeneca в Бразилии, несмотря на то, что один из волонтеров скончался.

"Тщательный анализ этого случая в Бразилии показал, что опасений по поводу безопасности клинических испытаний не было. По итогам независимой проверки, а также проверки со стороны бразильского регулятора, рекомендовано продолжить испытания", - цитирует издание заявление представителя университета.

По данным источников агентства Bloomberg, скончавшийся доброволец не делал прививку. Бразильские СМИ ранее сообщали, что он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Однако бразильский регулятор Anvisa не ответил на запрос агентства относительно кончины добровольца.