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Путин призвал не политизировать создание вакцин

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россия выступает против политизации борьбы с пандемией коронавируса, в том числе в вопросе создания вакцин, заявил президент Владимир Путин. Он сказал это, комментируя выступление председателя КНР Си Цзиньпина на саммите ШОС.

Пандемия коронавируса

Путин напомнил, что в России есть уже две зарегистрированные вакцины и исследования показали их безопасность и эффективность. Скоро будет зарегистрирована третья вакцина, добавил он.

"Поэтому мы готовы к сотрудничеству и также, как сказал председатель КНР, предлагаем не политизировать все эти процессы, исходить из того, что людям на всей планете такие препараты нужны. Мы готовы работать со всеми странами мира ну и, конечно, с нашими партнерами в рамках ШОС", - сказал он.
Главной задачей президент назвал развертывание массового производства.

"Для этого нужны определённые финансовые средства и оборудование. Субстанции, необходимые для производства этих препаратов в России, как минимум, имеются. Да и в других странах появляются. Поэтому я согласен, что нужно объединять усилия для эффективной работы по этому важнейшему на сегодняшний день направлению", - сказал Путин.

Владимир Путин Си Цзиньпин Китай коронавирус ШОС

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