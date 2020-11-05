В Грузии полиция задержала более десяти оппозиционеров

Они пытались прорваться на заседания окружных избирательных комиссий

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Рассмотрение вечером в среду в окружных избирательных комиссиях жалоб, поступивших от представителей оппозиционных партий в ходе состоявшихся 31 октября парламентских выборов, проходило на фоне акций протеста и задержаний оппозиционеров полицейскими.

Инциденты у зданий, в которых заседали члены окружных избирательных комиссий, происходили в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Телави. На видеокадрах, которые показали грузинские телеканалы, видно, как оппозиционеры с применением силы пытались прорваться в здания, однако полицейские не позволили им этого сделать. Особо активных задерживали.

По информации СМИ, задержаны более десяти оппозиционеров.

В ЦИК Грузии журналистам уточнили, что на заседаниях окружных избирательных комиссий присутствуют только аккредитованные в ЦИК представители оппозиционных партий, местных организаций, наблюдавших за выборами, а также СМИ.