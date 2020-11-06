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Грузинские спецслужбы завели дело о подготовке госпереворота

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила в пятницу о начавшемся расследовании по факту подготовки свержения государственной власти.

В распространенном СГБ заявлении говорится, что поводом для начала расследования стала оперативная информация, согласно которой, "конкретные лица, в случае нежелательных для них результатов парламентских выборов, планировали свержение власти насильственным путем".

Согласно заявлению, расследование в настоящее время продолжается, на данном этапе проведены различные следственные мероприятия, опрошены свидетели.

Накануне бывший спикер парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе был вызван в СГБ в связи с его недавними заявлениями о якобы подготовке определенными оппозиционными силами так называемого "революционного сценария".

Как заявил Кобахидзе журналистам после опроса в СГБ, он назвал источник поступившей ему информации и рассказал, к чему готовились активисты и лидеры оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

По его утверждению, незадолго до дня выборов 31 октября ему стало известно о том, что под руководством лидеров ЕНД с целью провокаций были созданы группы, в которые вошли бывшие сотрудники силовых структур. "Это все относится к сценарию, созданному Михаилом Саакашвили", - заявил он.

Со своей стороны, МВД Грузии сообщило, что приступило к изучению информации о том, что определенные оппозиционные силы якобы создают группы из бывших сотрудников силовых органов для организации провокаций в период парламентских выборов.

По данным ЦИК Грузии, правящая партия "Грузинская мечта" набрала на выборах 48,15%, блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" с 27,14% занял второе место. Оппозиция не признала выборы и отказалась от мандатов.

Грузия

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