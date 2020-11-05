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В Агентстве по кибербезопасности США не увидели вмешательства в выборы

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - У Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) не нашлось доказательств иностранного вмешательства в президентские выборы 2020 года.

"Важно отметить, что после того, как миллионы американцев проголосовали, у нас нет доказательств того, что какой-либо иностранный противник был способен помешать американцам голосовать или изменить результаты голосования", - говорится в заявлении директора Агентства Кристофер Кребс, размещенном на сайте CISA.

Он отметил, что Агентство будет следить за любыми попытками иностранных субъектов как-либо повлиять на текущий подсчет голосов и его окончательные результаты.

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