Турция приступила к испытанию вакцины от COVID-19 на добровольцах

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Турция начала испытание на людях вакцины от коронавируса ERUCOV-VAC, разработанной в Университете Эрджиэс, сообщает в четверг канал TRT Haber.

"Первая доза вакцины "ERUCOV-VAC" против коронавируса испытана на добровольце", - цитирует канал ректора университета Мустафу Чалыша.

Испытания вакцины планируется завершить к январю следующего года, отмечает телеканал.

В начале сентября Турция подала заявку на участие в финальной стадии испытаний российской вакцины против COVID-19. Стороны выражали готовность к сотрудничеству и совместной работе над созданием вакцины против COVID-19 и производством лекарства.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа заявил в середине сентября, что в Турции на пациентах была протестирована китайская вакцина от коронавируса.