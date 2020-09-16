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Турция готова через неделю начать испытания российской COVID-вакцины

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Турции через неделю начнется заключительная, третья стадия испытаний российской вакцины от коронавируса, заявил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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"Третья фаза испытаний российской вакцины (от коронавируса - ИФ) может начаться через неделю после того, как будут устранены все недостатки", - заявил Коджа.

Министр также отметил, что в среду в Турции на трех пациентах была протестирована китайская вакцина от коронавируса.

Коджа выразил надежду, что вакцину от COVID-10 можно будет уже использовать к концу года.

"Сегодня мир находится в более сложной фазе (вспышки - ИФ) COVID-19, чем в начале пандемии ", - заключил министр.

В начале сентября Турция подала заявку на участие в финальной стадии испытаний российской вакцины против COVID-19. Стороны не раз выражали готовность к сотрудничеству и совместной работе над созданием вакцины против COVID-19 и производством лекарства.

Турция Россия Коронавирус

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