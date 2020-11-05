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Рада одобрила выход Киева из договора СНГ об антимонопольной политике

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины поддержала законопроект о выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики со странами Содружества независимых государств.

В поддержку соответствующего законопроекта на заседании в четверг проголосовали 264 народных депутата Украины - представители всех фракций и групп, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая дала все 7 голосов "против".

Авторы инициативы предлагают выйти из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного законом Украины от 16 января 2003 года № 449-IV с оговоркой. "Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в тексте законопроекта.

Верховная рада Украина СНГ

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