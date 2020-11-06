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Белорусской оппозиционерке Колесниковой продлили арест до 8 января

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой продлили арест до 8 января, сообщается в пятницу в Тelegram-канале экс-претендента на пост президента страны Виктора Бабарико.

Колесникова и член президиума координационного совета, адвокат Максим Знак арестованы по обвинению по ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности). Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.

Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября, а 8 сентября было объявлено, что ее задержали на белорусско-украинской границе. По версии Госпогранкомитета Белоруссии, Колесникова вместе с двумя другими оппозиционерами пыталась прорваться через границу, но ее вытолкнули из автомобиля. Однако ее соратники позднее заявили в Киеве, что Колесникова порвала паспорт и вылезла из машины через окно во время попытки принудительной депортации.

Белоруссия Мария Колесникова

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