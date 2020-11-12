К соратнице Тихановской в Минске пришли с обыском

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Минске начался обыск у одного из представителей экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и члена Координационного совета белорусской оппозиции Аланы Гебремариам.

Правозащитники из центра "Весна" сообщили, что у нее начались обыски и она перестала выходить на связь.

"Есть информация, что сейчас проходит обыск дома. Пока это все подробности", - рассказал журналистам пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.

Гебремариам - член основного состава Координационного совета, была назначена представителем Тихановской по делам молодежи и студентов в начале октября.

Координационный совет был создан по предложению штаба Тихановской. Власти Белоруссии признали создание совета незаконным. Членов совета задерживали, арестовывали по административным статьям, вынуждали покинуть страну.