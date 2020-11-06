В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Вене закроют две мечети, которые посещал расстрелявший людей в начале ноября террорист, передает австрийский телеканал ORF со ссылкой на министра культуры Австрии Сюзанне Рааб (Susanne Raab).

Власти Австрии предполагают, что как в мечети Тевхид, так и в мечети Мелита Ибрагима исповедуют радикальные течения ислама и именно там совершивший преступление мужчина находил поддержку своим экстремистским взглядам. В пятницу в обеих мечетях были проведены полицейские рейды.

В понедельник, 2 ноября, вечером мужчина открыл стрельбу в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи с главной синагогой города Штадттемпель, его застрелили полицейские. Австрийские правоохранительные органы расценивают произошедшее как теракт, в ходе стрельбы погибли четыре человека.

Уничтоженный террорист - 20-летний мужчина с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, он был вооружен автоматом Калашникова и мачете. Ранее он был приговорен к заключению за попытку примкнуть к террористическому объединению "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), но был выпущен раньше срока, поскольку сумел убедить юстицию, что исправился.

4 ноября газета Die Presse со ссылкой на шефа полиции Вены Герхарда Пюрстля сообщила, что возраст задержанных по этому делу составляет от 18 до 28 лет, все они по происхождению иностранцы.