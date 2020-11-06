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В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Вене закроют две мечети, которые посещал расстрелявший людей в начале ноября террорист, передает австрийский телеканал ORF со ссылкой на министра культуры Австрии Сюзанне Рааб (Susanne Raab).

Власти Австрии предполагают, что как в мечети Тевхид, так и в мечети Мелита Ибрагима исповедуют радикальные течения ислама и именно там совершивший преступление мужчина находил поддержку своим экстремистским взглядам. В пятницу в обеих мечетях были проведены полицейские рейды.

В понедельник, 2 ноября, вечером мужчина открыл стрельбу в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи с главной синагогой города Штадттемпель, его застрелили полицейские. Австрийские правоохранительные органы расценивают произошедшее как теракт, в ходе стрельбы погибли четыре человека.

Уничтоженный террорист - 20-летний мужчина с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, он был вооружен автоматом Калашникова и мачете. Ранее он был приговорен к заключению за попытку примкнуть к террористическому объединению "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), но был выпущен раньше срока, поскольку сумел убедить юстицию, что исправился.

4 ноября газета Die Presse со ссылкой на шефа полиции Вены Герхарда Пюрстля сообщила, что возраст задержанных по этому делу составляет от 18 до 28 лет, все они по происхождению иностранцы.

Теракт в Вене

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Хроника 02 – 06 ноября 2020 годаТеракт в Вене
Вена Австрия Сюзанне Рааб

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