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Из парижской квартиры саудовской принцессы вынесли вещи на 1,5 млн евро

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Парижские домушники вынесли из квартиры саудовской принцессы 30 сумок и чемоданов от Hermès, меха от Chanel и драгоценности на общую сумму 1,5 млн евро, пишет Le Parisien. Среди пропавшего часы от Cartier за 8000 евро.

Прокуратура поручила расследовать кражу отделу по борьбе с бандитизмом.

Квартира принцессы площадью 200 квадратных метров расположена на третьем этаже дома в XVI округе Парижа. В момент ограбления хозяйка находилась на юге Франции. О краже стало известно днем в четверг. Когда о преступлении узнала сама принцесса, ей стало дурно и пришлось ее госпитализировать.

Оперативники пришли к выводу, что дверь воры не взламывали. Отпечатки их пальцев остались на люке на потолке в коридоре. Кроме того, в доме пропал дубликат ключей.

По версии следствия, хозяйка квартиры с августа была знакома с человеком, который стал одним из подозреваемых. Он предлагал ей продать ненужные дорогие вещи через EBay, она отказывалась, рассказал изданию полицейский источник.

Полицейские намерены расспросить потерпевшую, с полицией вышли на связь ее адвокаты.

Париж Саудовская Аравия МВД

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