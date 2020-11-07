Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:19Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Баку сообщил о продолжении боев в Карабахе

Ереван заявляет о "неопровержимых доказательствах" участия террористов в карабахском конфликте

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщает о продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе на всех направлениях фронта.

"В течение дня 6 ноября и в ночь на 7 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта", - говорится в сообщении Минобороны, опубликованном утром в субботу.

Согласно сообщению, боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта. В Минобороны Азербайджана добавили, что противник понес потери убитыми и ранеными, а также в технике и был вынужден отступить.

Между тем Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о наличии доказательств участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана членов международных террористических организаций.

"Получены неопровержимые данные о том, что действующие при финансировании Азербайджана и Турции боевики террористических организаций "Ан Нусра" (запрещена в РФ - ИФ), "Султан Мурад", "Хаят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ), "Хурас ад-Дин" при сопровождении ВС Турции по сухопутной границе пересекли границу Сирии и Турции, где прошли специальную подготовку, после чего на самолетах были переправлены в Азербайджан для участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха", - сообщает пресс-центр СНБ Армении.

В ведомстве добавили, что личности более 20 наемников установлены. В сообщении называются их имена.

В СНБ также заявили, что в результате оперативно-разведывательных мероприятий выявлены источники финансирования, методы вербовки и пути перевозки Турцией из Сирии наемников в Азербайджан. Там также утверждают, что двое арестованных наемников дали показания.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 7 ноября

Выборы в США - 2020

Байден в обращении к американцам выразил уверенность в своей победе

Байден в обращении к американцам выразил уверенность в своей победе
Выборы в США - 2020

Суд в США постановил отделить в Пенсильвании бюллетени, полученные после выборов

Выборы в США - 2020

Трамп не намерен отступать в борьбе с "незаконными бюллетенями"

System of a Down выпустила две песни в поддержку Карабаха

Беспилотникам GM разрешили ездить без испытателя в Сан-Франциско

Беспилотникам GM разрешили ездить без испытателя в Сан-Франциско

Котировки нефти сократили потери и завершили неделю в плюсе

Выборы в США - 2020

Байден в пятницу выступит с обращением к американцам

Теракт в Вене

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

ЕС ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще 14 чиновников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');