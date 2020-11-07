Баку сообщил о продолжении боев в Карабахе

Ереван заявляет о "неопровержимых доказательствах" участия террористов в карабахском конфликте

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщает о продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе на всех направлениях фронта.

"В течение дня 6 ноября и в ночь на 7 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта", - говорится в сообщении Минобороны, опубликованном утром в субботу.

Согласно сообщению, боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта. В Минобороны Азербайджана добавили, что противник понес потери убитыми и ранеными, а также в технике и был вынужден отступить.

Между тем Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о наличии доказательств участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана членов международных террористических организаций.

"Получены неопровержимые данные о том, что действующие при финансировании Азербайджана и Турции боевики террористических организаций "Ан Нусра" (запрещена в РФ - ИФ), "Султан Мурад", "Хаят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ), "Хурас ад-Дин" при сопровождении ВС Турции по сухопутной границе пересекли границу Сирии и Турции, где прошли специальную подготовку, после чего на самолетах были переправлены в Азербайджан для участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха", - сообщает пресс-центр СНБ Армении.

В ведомстве добавили, что личности более 20 наемников установлены. В сообщении называются их имена.

В СНБ также заявили, что в результате оперативно-разведывательных мероприятий выявлены источники финансирования, методы вербовки и пути перевозки Турцией из Сирии наемников в Азербайджан. Там также утверждают, что двое арестованных наемников дали показания.