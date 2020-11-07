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В Степанакерте заявили об интенсивных ночных боях за город Шуша

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщают, что они отразили многочисленные атаки азербайджанской стороны на город Шуша (Шуши).

"Упорные и интенсивные бои прошли ночью на участке Шуши - Каринтак. Армейские подразделения Карабаха успешно пресекли многочисленные атаки противника, который понес большие потери в живой силе", - сообщили в Минобороны республики в субботу.

В ведомстве отметили, что на юго-восточном и южном направлении уничтожено две единицы автотехники, перевозившие личный состав, и четыре беспилотника Вооруженных сил Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана со своей стороны сообщили, что Вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу села в Тертерском и Агджабединском районах республики.

"Части ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу поселок Шихарх, а также села Газъян и Хусенли Тертерского и село Йухары Гийамеддинли Агджабединского районов", - говорится в сообщении. По данным военных, армянская сторона также подвергла артиллерийскому обстрелу села Чуллу и Чираглы Агдамского района Азербайджана.

Кроме того, в Баку утверждают, что армянская сторона понесла в ходе боев большие потери и была вынуждены отойти со своих позиций.

Хроника 27 сентября – 07 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах НКР Степанакерт

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