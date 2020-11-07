В Минске на акции протеста медиков задержаны несколько человек

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Несколько человек с акции протеста медиков в Минске доставлены в отделы милиции, сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Ранее в некоторых телеграм-каналах была анонсирована несанкционированная акция, на которую организаторы приглашали медиков, несогласных с политикой властей и итогами президентских выборов. Акция должна была состояться на проспекте Независимости возле одной из городских больниц. Накануне милиция обращалась к гражданам и гостям столицы с просьбой не поддаваться на провокации.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.