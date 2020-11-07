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Лукашенко пообещал принять новую Конституцию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал принять новую Конституцию без "катастроф".

"Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф - белорусам это не надо", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в субботу.

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Он заявил, что Белоруссия работает над поправками в Основной закон уже больше трех лет. "Никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой Конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? Они никогда не вмешивались в наши дела", - сказал президент.

Глава государства заявил, что его "никто никуда не толкал за четверть века, и никуда не толкнет".

Лукашенко напомнил, что ему было представлено два проекта новой Конституции, однако он отклонил их, ибо были "слишком мягкими" и не отвечали запросам общества. "Я предложил, чтобы изменения были более радикальными, и мы подошли к третьему варианту", - сказал он.

При этом президент еще раз подчеркнул, что Конституция будет такой, как решит народ.

"Никакой фальсификации, - резюмировал он. - Какую Конституцию примет народ, такой будут и наша жизнь, и наша власть".

В Белоруссии почти три месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными, требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

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Белоруссия Александр Лукашенко

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