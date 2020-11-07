Жители Нью-Йорка пьют шампанское за Байдена

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Многие жители Нью-Йорка, который традиционно голосует за демократов, не скрывают своего ликования после новостей о том, что по прогнозам СМИ, президентом США стал Джо Байден.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в субботу многие собираются у баров и ресторанов и пьют шампанское, громко поздравляют друг друга и поднимают тосты "за новую страницу в истории Америки".

Многие бары и рестораны в Нью-Йорке предлагают в основном места на улице, внутри заведений заполнение не должно превышать 25 процентов из-за коронавируса. Среди ликующих избирателей Байдена популярна идея подать петицию губернатору штата Эндрю Куомо с просьбой повысить возможную наполняемость ресторанов до 50 процентов, а может и вообще отменить ограничения. "Я даже коронавируса боялась меньше, чем перспективы второго срока Дональда Трампа", - сказала "Интерфаксу" жительница Нью-Йорка по имени Сара.

В нижней части Манхэттена в районе 20-й улицы можно было наблюдать вереницу автомобилей, которые обменивались звуковыми сигналами. Прохожие при этом хлопали и одобрительно приветствовали водителей.

Ранее Байден заявил, что для него честь стать лидером государства и пообещал, что он станет президентом для всего народа США.

"Америка, для меня честь, что вы выбрали меня руководить нашей великой страной", - написал Байден в своём твиттере в субботу.

"Нас ожидает трудная работа, но я обещаю вам - я буду президентом всех американцев, не важно, проголосовали вы за меня или нет", - добавил он.

Он подчеркнул, что "сохранит ту веру", которую "вселил" в него американский народ.

В заявлении Байдена, распространённом его штабом, бывший вице-президент вновь заявил о своём намерении "объединить страну".

"Поскольку кампания подошла к концу, настало время оставить позади злость и резкую риторику и собраться вместе как народ. Для Америки настало время объединиться. И излечиться", - говорится в заявлении Байдена.

В субботу американские телеканалы СNN, NBC, агентство Associated Press сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден.

К этому же склоняется и ориентирующийся на республиканскую аудиторию телеканал Fox News.

Такой вывод сделан на основе данных подсчетов голосов из штата Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей. Он получил 49,7% голосов, в то время как нынешний президент США Дональд Трамп - 49,2.

Пенсильвания дает кандидату 20 голосов выборщиков, теперь у Байдена 290 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. У Трампа 214 голосов выборщиков.

Трамп ранее заявлял, что считает, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, в том числе в Пенсильвании, было принято незаконно.

"Десятки тысяч голосов незаконно приняты после 20:00 (местного времени) вторника - дня выборов. Сотни тысяч голосов незаконно не были приняты во внимание, но это уже другое дело", - написал Трамп в субботу у себя в твиттере.

Трамп также фактически заявлял, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке.

Голосование в США состоялось 3 ноября. По состоянию на субботу было подсчитано большинство голосов, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре.