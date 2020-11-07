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Косачев назвал вероятным рост антироссийских настроений в Европе при победе Байдена

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В случае победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в США может произойти рост антироссийских настроений в Европе и усиление санкций по политическим мотивам, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Как миру жить с демократическим президентом, если таковой действительно победил, - это отдельная тема. Понятно, что весь либеральный мир, союзники США и все, кто рассчитывал на идеологическое неравнодушие последней сверхдержавы, сегодня воодушевлены. Поэтому с победой демократа можно ждать реванша всех неконсервативных сил во всем мире. Это значит - больше русофобии в Европе, больше смертей на Донбассе и во многих других горячих точках мира, как и больше санкций по политическим мотивам, если говорить о прямых и самых простых последствиях", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке", комментируя сообщения американских телеканалов о победе демократа.

Однако, считает сенатор, "даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников "крестовых походов" за "единственно верные" ценности и политические системы".

"Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе. Например, в противодействии пандемии коронавируса. А, с учетом того, что последние годы внешнюю политику США определял больше Конгресс, а не президент, серьезного переосмысления на этом направлении пока ждать не приходится", - отметил Косачев.

Константин Косачев США

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